Paraguaçu investe no esporte na LINDARP 2024

Foto: Prefeitura de Paraguaçu

A Prefeitura de Paraguaçu continua a demonstrar seu compromisso com o desenvolvimento esportivo de nossa cidade, realizando grandes investimentos para incentivar a prática esportiva entre os jovens. No último final de semana, mais uma edição da Liga Nacional de Desenvolvimento e Recreação Esportiva (LINDARP) trouxe competições emocionantes e fortaleceu o espírito de comunidade e competição saudável.

Destaques do Final de Semana:

Futsal Sub 9 em Botelhos: Nossa equipe sub 9 brilhou em Botelhos, mostrando habilidade e determinação em quadra. Foi uma excelente oportunidade para os jovens atletas ganharem experiência e se destacarem em um ambiente competitivo.

Voleibol Feminino Sub 17 em Cabo Verde: As atletas do voleibol feminino sub 17 representaram Paraguaçu com garra e talento em Cabo Verde. O torneio foi uma vitrine para o esporte feminino e um incentivo para que mais jovens se interessem pela modalidade.

Futebol de Campo Sub 15 em Paraguaçu: Paraguaçu sediou o torneio de futebol de campo sub 15, onde nossas equipes locais mostraram força e técnica em partidas acirradas. O evento trouxe à cidade um clima de festa e união, com a comunidade se reunindo para apoiar os atletas.

Fonte: Prefeitura de Paraguaçu