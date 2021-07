Olimpíadas: com show de Richarlison, Brasil vence Alemanha na estreia do futebol masculino

Atacante brasileiro fez três gols em jogo que parecia tranquilo na primeira etapa; apesar do susto no segundo tempo, Brasil saiu vitorioso por 4 a 2.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A Seleção Brasileira de futebol masculino iniciou muito bem sua caminhada rumo ao bi da medalha de ouro nos jogos olímpicos. Na manhã desta quinta-feira (22), a Canarinho contou com Richarlison inspirado para vencer a Alemanha. Em Yokohama, no mesmo estádio em que o Brasil foi campeão sobre a própria Alemanha, na Copa do Mundo de 2002, o atacante brasileiro anotou três gols – na vitória por 4 a 2.

O jogo começou com um Brasil avassalador que, com menos de 30 minutos de jogo, já vencia por 3 a 0. A seleção ainda teve a chance de aumentar no final do primeira etapa, porém Matheus Cunha acabou desperdiçando um pênalti.

No segundo tempo, o Brasil baixou o ritmo, perdeu inúmeras chances e viu a Alemanha crescer. Amiri e Ache descontaram para os alemães que, colocaram fogo, em uma partida que parecia definida. Vale ressaltar que, à essa altura, a Alemanha já atuava com um jogador a menos – após a expulsão de Arnold. No entanto, já nos acréscimos do confronto, Paulinho acertou um belo chute e deu números finais à partida.

Próxima rodada

Pelo grupo D, no domingo, às 5h30 – horário de Brasília -, a seleção brasileira enfrenta Costa do Marfim, novamente no estádio Internacional de Yokohama. Os africanos venceram a Arábia Saudita por 2 a 1, também nesta quinta. Os árabes enfrentam a Alemanha, 8h30, na sequência. Apenas duas seleções por grupo se classificam para as quartas de final.