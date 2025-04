Olimpíada dos Trabalhadores de Poços de Caldas tem 46 empresas confirmadas

Mais de mil atletas vão competir em 30 modalidades

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A 45ª Olimpíada dos Trabalhadores (Olimtra) terá participação de 46 empresas, quatro a mais do que na edição anterior. O número é um recorde na história da competição. O evento vai ocorrer durante todo o mês de maio, reunindo mais de mil atletas-trabalhadores.

Na próxima terça-feira (8), acontece o congresso técnico no auditório do Centro Administrativo, às 14h, quando haverá definição do sistema de disputa. Neste dia, é obrigatória a presença de um representante da empresa inscrita.

No dia 22, ocorre a divulgação da tabela oficial da competição e também a entrega da ficha de inscrição nominal (atletas).

Ao todo, são 30 modalidades. São elas: atletismo, basquete, beach tennis, bocha, ciclismo, corrida rústica, dama, dominó, futebol de campo, futebol de mesa, futebol society, futsal, futevôlei, golfe, handebol, judô, malha, mountain bike, natação, peteca, pebolim, sinuca, snooker, squash, tênis de campo, tênis de mesa, truco, vôlei, vôlei de areia e xadrez.

A abertura da Olimpíada dos Trabalhadores está marcada para o dia 1º de maio, às 8h, no Estádio Ronaldão, com desfile das delegações e as primeiras competições. Mais informações: 3697-2081 / 2082.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas