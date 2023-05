Odilon Rezende é o campeão do Bairrão de Futsal 2023

Confira o resultado final e os destaques do campeonato:

Foto: Prefeitura de Três Corações

A vitória sobre a equipe do Monte Verde, por 1 a 0, na noite desse sábado, 27/05, no Ginásio Pelezão, fez do Odilon Rezende o grande campeão do Bairrão de Futsal 2023.

A torcida compareceu e motivou os times nesta disputa acirrada que encerrou mais uma edição do mais tradicional campeonato de futsal de Três Corações que contou, neste ano, com 18 equipes participantes.

A Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Esportes, parabeniza toda a comissão organizadora, atletas, equipes técnicas e parceiros que engrandeceram essa edição do Bairrão de Futsal.

Odilon Rezende 1 x 0 Monte Verde

Artilheiro: Jean – São Jerônimo (21 gols)

Goleiro menos vazado: Washington – Odilon Rezende

Fonte: Prefeitura de Três Corações