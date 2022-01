Neto de Têle Santana é o novo treinador do Varginha Esporte Clube

Diogo Tenuta, de 39 anos, foi anunciado nesta terça-feira (25). De acordo com a direção do clube, Diogo detém as características que o clube valoriza: estudioso, moderno, novo e dinâmico.

Redação CSul/Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O Varginha Esporte Clube (VEC) anunciou, nesta terça-feira (25), seu novo treinador. Trata-se de Diogo Tenuta, neto do grande treinador Telê Santana. Na noite desta segunda-feira (24), o diretor do clube, Matheus Bonjorni havia confirmado a chegada do substituto de Tiago Miguel, que se desligou do clube neste mês.

Aos 39 anos, Diogo assume o Varginha como seu primeiro trabalho em equipes profissionais. Ele já treinou a equipe sub-20 do América-MG no último ano. De acordo com o clube, Diogo detém as características que o clube valoriza: estudioso, moderno, novo e dinâmico.

O atual técnico do Varginha Esporte clube possui formação como treinador com chancela UEFA C, obtida em Portugal (2018), e chancela UEFA B, obtida na Itália (2015).

Diogo ainda detém licenciatura em Ciências do Desporto (Porto-Portugal/Madrid-Espanha – 2015/2018) e curso presencial no Barcelona, da Espanha (2018-2019).

Como jogador, Tenuta atuou pelo América/MG, Atlético Mineiro, Etti de Jundiaí, EC Mamoré e Clube Atlético Patrocinense. No exterior, jogou pelo Feyenoord Rotterdam, da Holanda e pelo Orlandina Calcio, da Itália.

Ainda conforme a diretoria do Varginha, o fato de ter jogado em uma divisão que o VEC disputará é uma vantagem que o clube vê no seu novo treinador. Diogo atuou pelo Módulo II do Campeonato Mineiro em duas ocasiões, sendo campeão pelo Mamoré e, também, pelo Patrocinense.

O treinador, de acordo com a cúpula Rubro-Negra, chegará nos próximos dias à Varginha, acompanhado de sua família. A apresentação acontecerá em breve.