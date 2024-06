National Cup, da NBA Basketball School, vai reunir mais de 400 atletas em Poços de Caldas

Maior campeonato promovido pelo programa no mundo, terá participação de 30 equipes de sete estados do país e será disputado entre 29 de junho e 7 de julho na cidade mineira.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Poços de Caldas será sede da National Cup, maior campeonato promovido pelo NBA Basketball School no mundo. A cidade mineira vai receber mais de 400 atletas (categorias sub-12 e sub-15) em 30 equipes de sete estados do país (Distrito Federal, Minas Gerais, Tocantins, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo), além de cerca de 60 técnicos, entre os dias 29 de junho e 7 de julho. Helen Luz (ex-WNBA, campeã mundial e medalhista olímpica), Alex Garcia (ex-NBA e ex-capitão da Seleção Brasileira) e Mari Camargo (ex-atleta da Seleção Brasileira) são os convidados especiais já confirmados na primeira edição da National Cup. No dia 7 de julho serão disputados o Torneio de 3 Pontos Wilson, o Desafio de Habilidades Wilson e as finais – transmissão ao vivo no YouTube. Durante todo o período do campeonato, várias atividades vão acontecer pela cidade, eventos pensados para oferecer experiências a fãs de todas as idades, famílias e comunidade.

Serão mais de 400 jovens jogando basquete… Vai ser muito legal acompanhar de perto essa primeira edição da National Cup, ver tantos meninos e meninas juntos pela paixão pelo basquete. Fiquei feliz com o convite e estou muito animado em poder interagir, conversar com eles, trocar experiências, estar perto dessa nova geração que é o futuro do nosso esporte. Vai ser um super campeonato, jovens de vários estados, de várias partes do país… Vai ser muito bacana – afirmou Alex Garcia, ‘Embaixador’ do programa NBA Basketball School no Brasil.

A National Cup é um marco para o programa NBA Basketball School. Vamos reunir mais de 400 jovens e essa experiência vai muito além das quadras. Serão dez dias de ativações, experiências, oportunidade de fazer novas amizades, no maior campeonato já realizado pela NBA no mundo. Estamos muito animados, ansiosos para ver essa garotada em quadra – afirmou Daniel Soares, Diretor de Operações de Basquete da NBA para a América Latina.

Todos os jogos da National Cup (sub-12 masculino, sub-15 feminino, sub-15 Starter masculino e sub-15 All-Star masculino) serão disputados na Associação Atlética Caldense e no Colégio Pelicano, enquanto desafios, treinos e as atividades extras serão no SESC e no Colégio Sete de Setembro. Os campeões receberão anéis de campeão da primeira edição da National Cup.

Durante todo o período do evento serão promovidas ativações para todas as idades, como Kids Run (3 a 10 anos), FanZone (Parque Municipal), exposição de memorabília (Parque do Cristo), clínicas sociais e a loja do NBA Basketball School.

Estamos ansiosos pela National Cup. É um evento especial, vai ser a maior competição da rede no mundo, uma programação que vai além da quadra, com ativações, eventos, clínicas, uma série de ações que vão fazer com que sejam dias inesquecíveis. Temos que agradecer a todos de Poços de Caldas pela recepção, por abraçarem a National Cup desde a primeira conversa. Estamos cuidado do evento nos mínimos detalhes e tenho certeza de que vai ser incrível – comentou Arthur Borelli, CEO da Think Sports, agência responsável pela implantação e supervisão do NBA Basketball School no Brasil.

Wilson e Liga de Basquete Feminino (LBF) são apoiadores oficiais da competição.

PRESENÇA FEMININA + INCLUSÃO + LBF

Mais de 70 meninas estão inscritas na National Cup, que terá ainda equipes femininas de dois projetos sociais convidadas. As meninas ainda terão a oportunidade de participar de uma clínica exclusiva em parceria com a Liga de Basquete Feminino (LBF).

CLÍNICAS SOCIAIS

Na programação da National Cup, a organização vai promover clínicas sociais, com jovens e crianças de escolas do município. Todas serão realizadas no Parque Municipal das 14h às 15h30min e estima-se mais de 350 participantes.

PROGRAMAÇÃO

29.06 – Media Day (participação de todos os atletas)

29.06 – Kids Run (inscrições abertas para a comunidade local / 3 a 10 anos)

30.06 – Início do Campeonato + Desafios

30.06 – Exposição de Memorabília (Parque do Cristo)

01.07 a 05.07 – Clínica Sociais (Parque Municipal / 14h às 15h30min)

05.07 – Término do Campeonato + Classificação dos Desafios

06.07 – Clínica Feminina LBF (14h) e clínica sub-12 (15h30min) – Parque Municipal

06.07 – Disputa de Terceiro Lugar (todas as categorias)

06.07 – FanZone (Parque Municipal)

06.07 – Exposição de Memorabília (Parque do Cristo)

07.07 – Exposição de Memorabília (Parque do Cristo)

07.07 – Torneio de 3 Pontos Wilson / Desafio de Habilidades Wilson

07.07 – Desafios Finais / Finais (todas as categorias)

• Todos os participantes da Kids Run vão receber medalhas de participação

• Os primeiros colocados de cada categoria receberão medalhas ‘de pódio’

• Será entregue um troféu para o campeão de cada categoria

• Os campeões do Torneio de 3 Pontos e do Desafio de Habilidades receberão troféus

• Haverá o troféu ‘Fair Play’ para as equipes mais disciplinadas de cada categoria

• Troféus de ‘MVP’ para os destaques das categorias sub-15

• Atletas destaques de cada partida serão premiados com certificados

• Distribuição de brindes

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas