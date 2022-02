Módulo II: STJD mantém punição, e rebaixa Guarani à Segundona Mineira

Com a decisão, Aymorés, de Ubá, permanece no campeonato. Clubes de Varginha, Boa Esporte e VEC disputarão a competição, que deverá começar no final de abril.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Reprodução STJD

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) manteve a punição que rebaixa o Guarani de Divinópolis à Segunda Divisão do Campeonato Mineiro. A decisão aconteceu nesta quinta-feira (17). Com isso, o Aymorés, de Ubá, jogará o Campeonato Mineiro Módulo II.

A decisão do julgamento aconteceu de forma unânime, pelo placar de 6 a 0 no SJTD. O Guarani ainda poderá recorrer na Corte Arbitral do Esporte (CAS), em âmbito internacional.

Com a decisão, o arbitral – inicialmente marcado para essa quarta-feira (16) – irá acontecer no próximo dia 23, conforme a Federação Mineira de Futebol (FMF). A ideia é que, após a reunião, a tabela seja divulgada e, considerando o prazo mínimo de 60 dias, a competição poderá ter início no final de abril.

O caso

No ano passado, o Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais (TJD-MG), puniu o Guarani com a perda de três pontos por ultrapassar o número permitido (30) de inscrições no Módulo II, e conforme denúncia, a equipe de Divinópolis inscreveu 31 atletas. Com isso, o time caiu de 6º lugar com 13 pontos para 11º com 10, livrando o Aymorés, que terminou com 11. Porém, o time de Divinópolis entrou com um recurso no STJD – Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que foi julgado, de forma desfavorável ao Bugre, nesta quinta-feira.

A competição

Em virtude do adiamento, Boa Esporte e VEC – representantes de Varginha – terão mais tempo para se prepararem à competição.

O campeonato, ate então, tem as seguintes equipes confirmadas, além de Boa e Varginha Esporte Clube: Aymorés, de Ubá, Betim, Coimbra de Contagem, Democrata de Sete Lagoas, Ipatinga, Nacional de Muriaé, Tupi e Tupynambás, de Juiz de Fora, Uberaba e União Luziense, de Santa Luiza.