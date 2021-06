Meia Anthony é o novo contratado do Boa Esporte

Jogador, de 23 anos, foi revelado pelo América-RN e já atuou por Alecrim; Santa Cruz de Natal; Nacional-PB; Francana; Moto Club e, por último, Galvez EC.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Divulgação Boa Esporte

O Boa Esporte confirmou, nesta terça-feira (15), a contratação do meia Anthony, de 23 anos, que estava no Galvez EC e teve passagens pelo Santa Cruz de Natal – mesma equipe do última contratado, o atacante Allyson Nascimento. O jogador já assinou contrato e vestiu a camisa boveta.

Atacante já foi apresentado na equipe de Varginha/Foto: Divulgação Boa Esporte

Revelado pelo América-RN, o meia já atuou pelo Alecrim; Santa Cruz de Natal; Nacional-PB; Francana; Moto Club e, por último, Galvez.

Reforços

Anthony é o 16 reforço do Boa Esporte para o restante da temporada. Antes dele, já haviam chegado em Varginha os seguintes atletas:

Goleiros : Alencar, Ronaldo Zilio e Tom

: Alencar, Ronaldo Zilio e Tom Laterais : Raul, Iago e Douglas Pelé

: Raul, Iago e Douglas Pelé Zagueiro: Windson e Richard

Windson e Richard Volante: Zé Augusto

Zé Augusto Meia: Alysson

Alysson Atacantes: Willian Mococa, Stuart, Marcelinho, Alysson Nascimento e Lucas Coelho

No próximo domingo (20), o Boa encará a Caldense, no Estádio Municipal, às 17h, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. A Coruja visa se recuperar do último jogo, onde foi derrotada, de virada, por 2 a 1, diante do Rio Branco VN.