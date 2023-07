Maratona Rota do Vulcão XCO acontece neste domingo, em Poços de Caldas

Maratona Rota do Vulcão XCO vai ser no Country Club

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

No domingo (23) acontece a Maratona Rota do Vulcão XCO dentro do Country Club, a partir das 8h. A competição, organizada pela Associação dos Ciclistas de Poços de Caldas (ACPC), é voltada a ciclistas de todos os níveis.

O XCO ou Cross Country Olímpico requer dos atletas resistências em subidas, habilidade técnica em descidas e a capacidade de lidar com obstáculos como raízes, pedras e terrenos instáveis. Os ciclistas devem estrategicamente administrar seu esforço, equilibrando a velocidade em trechos planos e descidas, com a resistência necessária para enfrentar as subidas íngremes.

Essa modalidade atrai ciclistas de diversas idades e níveis de habilidade, desde os atletas profissionais que competem em circuitos internacionais até os entusiastas do esporte que participam de competições locais. Além do aspecto competitivo, o XCO é uma excelente maneira de explorar a natureza e desafiar-se física e mentalmente.

Entre as categorias da maratona estão Elite, Pró, e-Bike Pró, Sport, Mamute, e-Bike Sport e Light. Haverá também subcategorias. Os trajetos variam de acordo com as categorias e incluem até escadas.

Durante a maratona, a organização colocará em prática medidas visando a segurança dos ciclistas participantes e do público no percurso, tais como cones para sinalizar e divisão de pistas, se necessário, assim como placas indicativas de curvas e staffs.

A Rota do Vulcão XCO tem patrocínio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e vai ser transmitida pelo Youtube.

Programação

Categoria Elite, Pró e e-Bike Pró – 5 voltas de 4 km

Categoria Sport, Mamute e e-Bike Sport- 4 voltas de 4 km

Categoria Light – 4 voltas de 2,5km

Horários

8h

– Sport Sub 23 Masc. até 22 anos

– Sport Sub 30 Masc. até 29 anos

– Sport Master A Masc 30 a 40 anos

– Sport Master B Masc. 41 a 50 anos

– Sport Master C1 Masc. 51 à 59

– Sport Master C2 Masc. 60 anos acima

– Sport Sub.30 Fem. até 29 anos

– Sport Master 40 Fem. até 39 anos

– Sport Master A Fem.

– Acima de 40 anos- Mamute acima de 95kg

– e-Bike Sport

9h30

– Pró Master B1 Masc. 40 a 44 anos

– Pró Master B2 Masc. 45 a 49 anos

– Pró Master C1 Masc. 50 anos acima

– Pró Master C2 Masc. 60 anos acima

– Pró Sub.30 Fem. até 29 anos

– Pró Master 40 Fem. até 39 anos

– Pró Master A Fem. – Acima de 40 anos

11h

– Elite Masculino

– Elite Feminino

– Pró Sub 30 Masc. 23 a 29 anos

– Pró Master A1 Masc. 30 a 34 anos

– Pró Master A2 Masc. 35 a 39 anos

– e-Bike Pró

12h

– Categoria Light Masc

– Categoria Light Fem

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas