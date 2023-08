Machado sediou o tradicional Basquete na Praça

Evento de sucesso com apoio da Prefeitura de Machado

Foto: Prefeitura de Machado

Nos últimos cinco dias, Machado viveu o tradicional Basquete na Praça, e o evento foi um grande sucesso. A Prefeitura de Machado, através da Secretaria de Esporte e Juventude, apoiou o evento, enxergando o esporte como de extrema relevância para o desenvolvimento social. O objetivo é tornar Machado uma cidade referência no cenário esportivo, com investimentos em todas as modalidades esportivas.

O evento conhecido como ‘Basquete na Praça’ ocorreu entre os dias 26 e 30 de julho, na Praça Antônio Carlos, contou com um total de 173 atletas, contando com participantes das equipes de Varginha, Alfenas, Itajubá e atletas locais. Essa diversidade de competidores contribuiu para a riqueza e o dinamismo das competições, tornando o evento ainda mais emocionante e competitivo. Foram dias repletos de esporte, diversão e entretenimento para todos os participantes e espectadores.

Além disso, durante a ocasião, foram montadas diversas barraquinhas de comerciantes locais, o que gerou renda e movimentou a economia local. Essa iniciativa da Prefeitura em incentivar a participação de empreendedores da região.

Machado se orgulha de promover eventos que beneficiem a população e impulsionem o desenvolvimento do município, e o Basquete na Praça é um exemplo brilhante desse compromisso com o bem-estar e a prosperidade da cidade.

Fonte: Prefeitura de Machado