Libertadores: Flu e América-MG conhecem caminho na fase preliminar

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) sorteou no início da tarde desta segunda-feira (20) os duelos da fase preliminar da Copa Libertadores da América. Com isso, Fluminense e América-MG ficaram sabendo qual será a sua trajetória na Fase 2 do torneio continental.

O Tricolor carioca, que se classificou para o campeonato com o 7º lugar no Brasileiro, enfrenta um time colombiano, ou Deportivo Cali ou Millonarios. A definição ocorre na próxima quarta-feira (22), quando Deportivo Cali e Tolima disputarão o jogo de volta das finais do Campeonato Colombiano. No primeiro jogo houve empate de 1 a 1. Se o Tolima ganhar, o Fluminense enfrenta o Deportivo Cali. Caso o time de Cali fique com a taça, o adversário da equipe brasileira será o Millionarios.

Já o Coelho terá pela frente o Guaraní (Paraguai). As partidas estão previstas para as semanas de 22 a 24 de fevereiro (ida) e 1 a 3 de março (volta).

Caso avance para a Fase 3, o Fluminense pega Atlético Nacional (Colômbia) ou o classificado do confronto entre Universidad César Vallejo (Peru) e Olimpia (Paraguai). Já o América-MG, no caso de bater o Guaraní, encontra o classificado entre Montevideo City Torque (Uruguai) e o vencedor de Barcelona (Equador) e Universitario (Peru). Os classificados na Fase 3 avançam à etapa de grupos da Libertadores, enquanto os eliminados seguem para a Copa Sul-Americana.

Fonte: Agência Brasil/Foto: Divulgação Conmebol