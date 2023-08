Lavras está na etapa estadual do Jemg

O evento será realizado em Uberaba, entre os dias 2 e 6 de agosto.

Foto: Prefeitura de Lavras

Atletas das modalidades Taekwondo (masculino e feminino), bem como das equipes de Vôlei e Basquete feminino, do município, seguiram hoje para as competições dos Jogos Escolares de Minas Gerais – Jemg Etapa Estadual. O evento será realizado em Uberaba, entre os dias 2 e 6 de agosto.

Os atletas de Taekwondo estão prontos para mostrar toda a sua dedicação e habilidade, representando o município com garra e determinação. Com uma equipe de Vôlei feminino F1 (14 anos) do módulo 1 Gammon e outra de Basquete feminino F2 (17 anos) do Firmino Costa, as meninas estão confiantes e preparadas.

A etapa Estadual do Jemg é uma oportunidade única para os competidores mostrarem todo o seu potencial e habilidades, sendo o palco para revelar os futuros talentos do esporte.

E para os campeões dessa etapa, a jornada continua! Eles irão disputar o brasileiro, enfrentando outros grandes atletas de todo o país.

Boa sorte a todos! Que o espírito esportivo prevaleça e que as vitórias sejam merecidas e compartilhadas com orgulho por todos os envolvidos!

Fonte: Prefeitura de Lavras