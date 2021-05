Lateral direito Douglas Pelé é o novo reforço do Boa Esporte

Jogador chega do Sete de Setembro, onde disputou o último Campeonato Pernambucano. Douglas é a 12ª contratação da equipe de Varginha para a disputa da Série D.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação Boa Esporte

O lateral direito Douglas Pelé, de 21 anos, é o novo reforço do Boa Esporte. A contratação já foi confirmada e anunciada pelo clube. O jogador chega após ter disputado o Campeonato Pernambucano pelo Sete de Setembro.

Contratado em 2019, para fazer parte do elenco sub-20 da equipe pernambucana, Douglas se destacou e logo subiu para o profissional. Foi destaque da equipe no acesso à primeira divisão e, também, no estadual deste ano.

Revelado pelo Flamengo, o lateral também teve passagens pelo Tuna Luso. Douglas é o 12 reforço do Boa Esporte para o restante da temporada:

Goleiros : Alencar, Ronaldo Zilio e Tom

: Alencar, Ronaldo Zilio e Tom Laterais : Raul, Iago e Douglas Pelé

: Raul, Iago e Douglas Pelé Zagueiro: Windson e Richard

Windson e Richard Volante: Zé Augusto

Zé Augusto Atacantes: Willian Mococa, Flávio, Marcelinho e Lucas Coelho

Preparação para a Série D

O Boa Esporte segue se preparando para a disputa do Campeonato Brasileiro Série D. No último sábado (22), a Coruja realizou um jogo-treino contra o Cruzeiro, na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte. Apesar do revés por 2 a 0, o time de Varginha apresentou um bom padrão de jogo e, principalmente, entrosamento entre os novos contratados.

A equipe boveta estreia na Série D no próximo dia 5, às 15h, contra o Águia Negra-MT, em Varginha.