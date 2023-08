Judô da SEMEL conquista medalhas de ouro, prata e bronze

Realizada no domingo, 12, a Copa judô do Futuro ( SUB11, SUB 13, SUB 15, SUB 18, SUB 21 ) e seletiva para o Campeonato Brasileiro sub13 e sub15 – masculino/feminino).

A equipe de judô da SEMEL, composta de 19 atletas masculino e feminino, participou no domingo, dia dia 12, no PRAIA CLUBE em Uberlândia, da COPA JUDÔ DO FUTURO, competição que segue o calendário Mineiro, também seletiva para o Campeonato Brasileiro Sub13/15 .

O evento teve a participação de 200 atletas dos principais clubes e academias de Minas Gerais.

A equipe da SEMEL , comandada pelos técnicos Lucas Corrêa Reis e Rodrigo Marcondes de Lima, conquistou 17 medalhas, nove de ouro três de prata e cinco de bronze.

A equipe de Varginha aí da se classificou em segundo lugar Geral da competição. A campeã foi a equipe anfitriã, Praia Clube.

Classificaram para o campeonato Brasileiro sub13/15 os atletas: Giovana Ferreira

Erick Costa

Sofia Brito

