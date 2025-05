Itajubá sedia etapa regional do JEMG 2025

Com número recorde de inscritos, cidade recebe mais de 3 mil estudantes-atletas em disputas de oito modalidades esportivas

Foto: Prefeitura de Itajubá

Itajubá será palco de grandes disputas esportivas entre os dias 23 e 29 de junho, ao sediar a etapa regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) 2025. A importância em sediar um evento deste porte é que, com a visibilidade alcançada, aumentam os recursos vindos do Estado e coloca Itajubá mais uma vez no radar esportivo de Minas Gerais.

Com expectativa de reunir cerca de 3.000 atletas com idades entre 12 e 17 anos, vindos de diversas cidades da região Sul do Estado, o evento que é uma realização do Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) promete agitar a cidade e promover integração por meio do esporte.

Nesta fase, os estudantes-atletas competirão em diversas modalidades: futsal, handebol, vôlei, vôlei de praia, basquete, basquete 3×3, xadrez e atletismo. Esta edição marca a inclusão das modalidades de atletismo e basquete 3×3 na etapa regional, ampliando as oportunidades de participação e valorizando ainda mais os talentos locais.

“A edição 2025 do JEMG é considerada histórica, com número recorde de inscritos, o que reforça seu papel essencial na promoção da cidadania, da inclusão social e do desenvolvimento de jovens por meio da prática esportiva”, finalizou o diretor de competições intermunicipais Marcelo Joany.

Fonte: Prefeitura de Itajubá