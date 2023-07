Itajubá receberá evento internacional de voleibol no dia 28 de julho

O evento visa desenvolver e trazer o voleibol de alto rendimento para a região, estimulando o turismo esportivo.

Foto: Prefeitura de Itajubá

O “Desafio Inatel de Voleibol Masculino” chega a Itajubá no dia 28 de julho, no Ginásio Tigrão, trazendo para a cidade cerca de 80 atletas e membros da Comissão Técnica das Seleções Sub-19 Masculino do Brasil, Bulgária, Irã e o tradicional Clube SESI-SP.

Sob coordenação do Professor Eduardo Ribeiro, o evento visa desenvolver e trazer o voleibol de alto rendimento para a região, estimulando o turismo esportivo.

De forma gratuita, os itajubenses poderão garantir seus ingressos pela plataforma SYMPLA, CLICANDO AQUI.

O “Desafio Inatel de Voleibol Masculino” é uma realização conjunta entre Prefeitura de Itajubá, Confederação Brasileira de Voleibol/CBV e do Instituto Nacional de Telecomunicações – Inatel.

Confira as partidas:

18h: Bulgária x Irã

20h: Brasil x SESI-SP

Também haverão partidas em Pouso Alegre e Santa Rita do Sapucaí.

Fonte: Prefeitura de Itajubá