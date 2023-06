Itajubá recebe etapa microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG)

Até o próximo sábado, 17, mais de 1.000 estudantes/atletas da região estarão no município representando suas escolas

Foto: Prefeitura de Itajubá

A etapa microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) 2023 teve início em Itajubá nesta segunda-feira, 12 de junho. A abertura oficial aconteceu na Praça de Esportes e contou com a presença do Secretário Municipal de Esportes e Lazer, Junior Fraga Bastos, que representou o Prefeito Christian Gonçalves; do Prefeito e do Vice-Prefeito do município vizinho de São José do Alegre, Paulo Sergio da Silva e José Adriano Pereira dos Reis; e do Superintendente Regional de Ensino, Wagner Alexandre de Oliveira; além de Diretores e Professores das instituições participantes.

Até o próximo sábado, 17, mais de 1.000 estudantes/atletas da região estarão no município representando mais de 40 escolas nas modalidades basquete feminino – módulo II; basquete masculino – módulos I e II; futsal feminino e masculino – módulos I e II; handebol feminino – módulos I e II; handebol masculino – módulo II; voleibol feminino e masculino – módulos I e II; e xadrez feminino e masculino, módulos I e II. Estão previstos 151 jogos.

Além de Itajubá, outros 20 municípios participam da etapa: Brazópolis, Carmo de Minas, Conceição das Pedras, Conceição dos Ouros, Consolação, Cristina, Delfim Moreira, Dom Viçoso, Gonçalves, Maria da Fé, Marmelópolis, Natércia, Paraisópolis, Pedralva, Piranguçu, Piranguinho, São José do Alegre, Sapucaí Mirim, Virgínia e Wenceslau Braz.

Participam do JEMG 2023 os estudantes/atletas de 12 a 17 anos das escolas públicas e particulares do Estado, nascidos nos anos de 2009 a 2011 (módulo I) e 2006 a 2008 (módulo II). Eles lutam pelo sonho da vaga nos Jogos Escolares Brasileiros – JEB’s, Jogos da Juventude e Paralimpíadas Escolares.

Esta é uma ação de responsabilidade do Governo de Minas, Secretaria de Estado de Educação, Superintendência Regional de Ensino e Secretaria de Estado de Esportes. A Prefeitura de Itajubá apoia a competição em nível municipal oferecendo aos estudantes da cidade a oportunidade de participação no evento, sempre em parceria com a SRE Itajubá em todas as etapas seletivas: Municipal, Micro, Regional e Estadual.

