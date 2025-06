Instituto Rogerinho R9 marca presença na Feira Hospitalar em São Paulo

Instituto levou ao público muito mais do que apenas informação: promoveu uma verdadeira conexão entre esporte, saúde e solidariedade.

Foto: Divulgação

O Instituto Rogerinho R9 esteve presente na Feira Hospitalar 2025, um dos maiores eventos do setor da saúde na América Latina, realizado em São Paulo. A participação aconteceu no estande da Mercur, empresa parceira que compartilha da missão de promover inclusão, saúde e bem-estar por meio de iniciativas inovadoras e humanas.

Durante os dias de evento, o Instituto levou ao público muito mais do que apenas informação: promoveu uma verdadeira conexão entre esporte, saúde e solidariedade. Rogerinho, fundador do Instituto e conhecido por seu talento com a bola nos pés, encantou visitantes de todas as idades com suas famosas embaixadinhas e interações bem-humoradas.

O espaço da Mercur foi um dos mais movimentados da feira, atraindo olhares curiosos e sorrisos empolgados com a presença do craque. Além das demonstrações de habilidade, Rogerinho tirou fotos com fãs, participou de bate-papos sobre inclusão por meio do esporte e destacou a importância de projetos sociais que promovem qualidade de vida.

“A parceria com a Mercur nos permite mostrar como o esporte pode ser uma ferramenta poderosa de transformação. Estar aqui na Feira Hospitalar é uma oportunidade incrível de levar nossa mensagem para ainda mais pessoas”, destacou Rogerinho.

O Instituto Rogerinho R9 atua com projetos sociais voltados à inclusão com a modalidade futebol de amputados há mais de 16 anos na cidade de Mogi das Cruzes/SP , com foco na formação cidadã e no desenvolvimento humano. Sua participação na Feira Hospitalar reforça o compromisso com ações que promovem saúde integral e acessível para todos.

Fonte: Paulo Reale