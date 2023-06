Inscrições para “1º Circuito Alterosa de Beach Tennis Open” inicia nesta quinta-feira (01), em Poços de Caldas

Vale destacar que o torneio é aberto, qualquer pessoa pode participar, e a idade é livre.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas

A partir desta quinta-feira (01), estão abertas as inscrições para o 1º Circuito Alterosa de Beach Tennis Open, que será realizado em Poços de Caldas com o apoio da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas.

A primeira etapa do 1º Circuito TV Alterosa de Beach Tennis Open será realizado nos dias 7, 8 e 9 de julho em Poços de Caldas e promete movimentar a cidade. A etapa final da competição que está prevista para acontecer em novembro, também será realizada na cidade.

O torneio contará com mais de 700 participantes, que serão divididos em nove categorias, conforme o nível de jogo dos atletas, sendo A, para nível avançado, categoria B e C para intermediário e D para atletas iniciantes. Os jogos serão disputados nas modalidades Feminino, Masculino e Mista.

Serão mais de 12 quadras nas Arenas Makai e Praya DiSerra, torneio aberto com atletas de toda região.

PREMIAÇÃO

Todas as categorias recebem premiação para os três primeiros colocados.

A categoria masculina PRO/A vai contar com premiação em dinheiro para as duplas vencedoras.

1° Colocado 1.000 + Troféu

2° Colocado 500 + Troféu

3 ° Colocado – Troféu

Todos os participantes também recebem kit do torneio com camiseta de competidor.

O esporte oferece inúmeros benefícios, como o alto gasto calórico, além de trabalhar o corpo inteiro, melhorar o desenvolvimento físico-motor e aumentar a motivação.

“Fico muito feliz de Poços receber o campeonato, a cidade respira esportes, o beach tennis é um dos que mais tem crescido nos últimos meses, por se tratar de um esporte onde todos podem participar, de todas as faixas etárias”, ressalta o prefeito Sérgio Azevedo.

O secretário de Esportes, Fernando Henrique do Santos, conclui que cada campeonato realizado em Poços de Caldas, deixa o sentimento de estar mais perto do objetivo, transformando a cidade na capital do Esporte e da atividade física.

De acordo com o regulamento, cada atleta receberá uma pontuação, que somadas as próximas etapas a ser realizadas em outras cidades do Sul de Minas, os competidores com melhores somatórias se classificarão para etapa final que também vai acontecer em Poços de Caldas no fim deste ano.

