III Etapa do Festival Master da FAM foi disputada na Semel

Duas atletas conquistaram índices para campeonatos mineiros

Foto: Prefeitura de Varginha

A equipe master do Clube Campestre / Prefeitura de Varginha participou no último sábado, 6, da III Etapa do Festival Master da Federação Aquática Mineira – FAM.

A competição foi no Parque Aquático da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Varginha – SEMEL.

“Tivemos a presença de 11 nadadores de nossa equipe mais dois nadadores da equipe Estrela D’oeste”, conta o técnico da natação professor Wagner Sartini.

Segundo ele, a participação foi ótima visto que vários atletas melhoraram seus tempos. “Juntamente com o Festival realizamos uma tomada de tempo dos atletas da SEMEL na busca de conquistar novos índices para os campeonatos mineiros; tivemos a grata alegria com duas atletas que obtiveram índices: Maria Alice Almeida Barbosa conquistou os índices nos 100m e 50m livre e Ana Carolina Arlindo aumentou mais um índice para os 50m borboleta”, revela Wagner. Atletas da pré-equipe também participaram da tiragem.

O secretário da SEMEL, Milton Tavares Júnior motiva a equipe. “Como o Campeonato Mineiro se aproxima estamos ansiosos e esperançosos de grandes resultados com a natação de Varginha”, declara Milton.

Fonte: Prefeitura de Varginha