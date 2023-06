Handebol Masculino de Varginha é campeão Mineiro Cadete do Zonal

Varginha venceu as três partidas e avançou para a fase final da competição, que será disputada no final de julho.

Foto: Prefeitura de Varginha

O Handebol Masculino da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – Semel – disputou o Zonal do Mineiro Cadete, na cidade sulmineira de Guaxupé, nos dias 16 e 17 deste mês.



Entre seus adversários estavam as equipes das cidades de Guaxupé, Campo do Meio e Cabo Verde.

Varginha venceu as três partidas e avançou para a fase final da competição, que será disputada no final de julho.

“Os resultados foram ótimos”, comentou a técnica Maria Virgínia Barbosa. Ela conta que “Varginha venceu Guaxupé pelo placar de 32 a 24, Campo do Meio por 30 e 16 e Cabo Verde de 41 a 28. Estamos trabalhando forte para termos bons resultados na competição e alcançar o pódio na etapa final. Apesar do título nesse zonal, sabemos que as equipes que se classificaram são fortes, então vamos manter o foco e treinar mais forte ainda”, concluiu.

Fonte: Prefeitura de Varginha