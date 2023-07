Handebol masculino cadete de Varginha é campeão mineiro

Na final jogaram contra a forte equipe de Goianá, equipe esta que já enfretaram no Zonal do Campeonato Brasileiro de Clubes, onde foram campeões.

Foto: Prefeitura de Varginha

Entre os dias 21 e 23 de julho o handebol Masculino de Varginha disputou a fase final do Campeonato Mineiro Cadete (sub 16) em Mariana – MG. As finais contaram com 8 equipes de várias regiões do Estado.

​Na estreia, nas quartas de finais a equipe jogou contra a equipe de Manhuaçu e venceu tranquilamente pelo placar de 38 a 20 e pode rodar toda equipe para dar ritmo de jogo, o destaque da partida ficou com o atleta Ronald Saldonas.

Na semifinal jogaram contra a forte equipe de Pará de Minas e teve uma partida equilibrada mas, na metade do segundo tempo prevaleceu o forte treinamento da equipe Varginhese que abriu vantagem e finalizou a partida com o placar de 31 a 23. O destque da partida ficou com o armador central Oliver Pereira.

Na final jogaram contra a forte equipe de Goianá, equipe esta que já enfretaram no Zonal do Campeonato Brasileiro de Clubes, onde foram campeões. O jogo iniciou com ar de revanche. O jogo foi muito equilibrado e emocinante, ambas as equipes tiveram a frente do placar várias vezes. No final da partida a equipe de Varginha abriu dois gols de vantagem e faltando 30 segundos a equipe de Goianá conseguiu empatar o placar em 24 a 24 e levar o jogo para a prorrogação. Foram realizados dois tempos de 5 min além do tempo normal de jogo. E novamente prevaleceu parte física da equipe de Varginha que venceu o o jogo pelo placar de 30 a 26 trazendo esse título inédito para a cidade. O destaque da partida ficou com o goleiro Daniel Alves que foi fundamental no fim do jogo para determinar a vitória da equipe.

​Além do título a equipe teve alguns destaques individuais da competição, o atleta Oliver Pereira foi eleito melhor central da competição e fez 41 gols ficando em quinto na artilharia, e o atleta Ronald Saldonas foi eleito melhor ponta esquerda e fez 38 gols na competição ficando em sétimo na artilharia. Além de levar o titulo, Maria Virginia técnica da equipe, foi eleita a melhor técnica da competição e finalizando nossa participação na seleção da competição.

A técnica Maria Virgínia Barbosa, disse estar muito feliz com o resultado. “Essa equipe vem sendo trabalhada a 2 anos para chegarem nesse resultado em 2023, fechando o semestre com o melhor resultado que uma equipe de Handebol Varginhense já alcançou.

Sendo Tri Campeã da Liga Minas (única equipe tri), Vice Campeã da Taça Sudeste de Handebol – Classificatórias do Brasileiro (colocação inédita), e Campeã Mineira Cadete (títiulo inédito). E complementa : “O objetivo é subir um degrau de cada vez e colocar o Handebol Varginhense em um patamar Nacional e aos poucos vamos contruindo esse sonho”. Destacou a técnica.

“Nós queremos parabenizar os nossos Jovens atletas do Handebol da SEMEL por mais essa vitória, levando o nome de Varginha e trazendo o Troféu com o primeiro lugar do Estado na competição. E também a técnica Maria Virgínia, reconhecida com o título de melhor técnica do torneiro. Estamos orgulhosos dos nossos atletas”, disse o prefeito Vérdi.

Fonte: Prefeitura de Varginha