Handebol de Lavras é reconhecido pela Federação Mineira

O Presidente da Federação Mineira de Handebol, Luiz Fernando Andrade, visitou Lavras nesta segunda-feira (22).

Ele esteve reunido com a equipe da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo (SCELT).

Foi levantada a hipótese da realização de um treino, na sede da SCELT, com a Seleções de Handebol Brasileira ou Mineira, por conta da excelência da quadra existente no local, sendo que o handebol lavrense é pioneiro, tendo se destacado dentro da modalidade no cenário mineiro.

Ainda foi prestada uma homenagem pelos serviços prestados ao esporte na cidade.

