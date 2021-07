Governo de Minas autoriza volta de público nos estádios

Presença de público será permitida em regiões que estejam na onda verde do programa Minas Consciente. Segundo o secretário de saúde do estado, Fábio Barchetti, não haverá limite de presença de pessoas.

Redação CSul/Foto: Reprodução Twitter Mineirão

O Governo de Minas autorizou, nesta quinta-feira (8), a volta de público nos estádios em regiões do estado que estejam na onda verde do programa Minas Consciente. Segundo o secretário de saúde do estado, Fábio Barchetti, não haverá limite de presença de pessoas. No entanto, deve haver um distanciamento mínimo de 1,5 metro e as medidas sanitárias devem ser respeitadas.

A liberação dos torcedores nas arenas depende ainda da Federação Mineira de Futebol (FMF). A entidade informou que vai deliberar sobre o assunto após tomar conhecimento da fala do secretário.

“O Minas Consciente já prevê a realização de eventos pelos critérios sanitários de distanciamento e número de pessoas por evento. Na onda vermelha o máximo são 30 pessoas, na amarela 250 pessoas, e na verde não há o limite por pessoas, mas é exigido o protocolo que inclui o uso de máscara, a higiene das mãos e o distanciamento mínimo. Estádios em onda amarela podem ter até 300 pessoas”, disse o chefe da pasta.

Diante da confirmação, estádios do Vale do Aço, única região atualmente na onda verde, podem receber o público sem limite de pessoas. A diretoria do Ipatinga aguarda a resposta da FMF para saber se terá torcida no jogo contra o Tupynambás, no sábado (10), pelo Módulo II do Campeonato Mineiro.

O programa Minas Consciente possui quatro classificações, listadas da mais ‘confortável’ para mais restritiva: verde, amarelo, vermelho e roxo. A região Central, onde está inserida a região metropolitana de Belo Horizonte, está na vermelha. Com isso, Mineirão e Arena Independência, por exemplo, ainda não têm autorização para público.

Com informações: Portal MKT Esportivo