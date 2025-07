Futebol de Pouso Alegre conquista título no Campeonato Futuros Craques

Atletas da Escolinha de Futebol do Bairro São João conquistaram o título no Campeonato Futuros Craques com apoio da Prefeitura

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

Nesta quinta-feira (24), o prefeito Coronel Dimas recebeu em seu gabinete os atletas da Escolinha de Futebol do Bairro São João, de Pouso Alegre, que se sagraram campeões na 53ª edição do Campeonato FC – Futuros Craques. O encontro foi marcado por um bate-papo e reconhecimento ao desempenho da equipe Sub-15, que conquistou o título em uma das competições de base mais tradicionais da região. A categoria Sub-13 também representou a cidade no torneio, reforçando o protagonismo da escolinha na formação esportiva de jovens atletas.

A competição foi realizada entre os dias 18 e 22 de julho, em Ouro Fino, e contou com o apoio da Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Superintendência Municipal de Esportes. A participação da equipe foi viabilizada com recursos da Lei de Incentivo ao Esporte, iniciativa que promove inclusão, disciplina e oportunidades de desenvolvimento para crianças e adolescentes da comunidade.

“O esporte é uma das ferramentas mais poderosas de transformação social. Esse título nos enche de orgulho e mostra que, quando investimos na base, colhemos resultados concretos. Parabéns a todos os atletas, treinadores e familiares que fizeram parte dessa conquista”, destacou o prefeito Coronel Dimas.

Para o superintendente de Esportes, Paulo da Pinta, o apoio à base é uma das prioridades da gestão. “A conquista da Escolinha do São João é motivo de grande alegria. Estamos trabalhando para garantir que mais jovens tenham acesso ao esporte de qualidade. Isso forma atletas, mas, acima de tudo, forma cidadãos”, ressaltou.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre