Fórmula de disputa do “Amadorzão” é definida

Campeonato que foi interrompido por dois anos, retorna no dia 14 de agosto.

Redação CSul / Foto: Pixnio

Foi definido nesta segunda-feira (13) pela Prefeitura de Varginha, o formato da disputa do Campeonato de Futebol Amador 2022. Após dois anos de paralisação, a disputa retorna no dia 14 de agosto.

São 16 equipes divididas em dois grupos, definidos pelo Congresso Técnico. A 1ª fase do Amadorzão terá duelos em confronto único e, depois de sete partidas, os quatro primeiros de cada chave seguem às quartas de final.

Com a vantagem do empate, os melhores colocados enfrentam os piores colocados classificados.

Vale ressaltar que, essa vantagem vale apenas para as quartas, já que a partir das semis, caso haja empate, a decisão deverá ser nos pênaltis.

Confira as chaves

CHAVE A

Bonsucesso;

Mattos Calçados;

São Bento;

Fertipar;

Registânea;

São José;

Frangobel;

Libertas.

CHAVE B

Corcetti;

Roma;

São Sebastião;

América;

NAV;

Figueirinha;

Barcelona;

PSG.

1ª partida em agosto

No domingo 14 de agosto, acontece o jogo de abertura do Amadorzão. A partida será entre Corcetti e Figueirinha, pelo grupo B, às 09h, no estádio Rubro-Negro, na rua Paraná.

Às 11h, o Bonsucesso e São José se enfrentam pelo grupo A.

Serão 64 partidas e são esperadas aproximadamente 500 inscrições. A final do Amadorzão acontece dia 18 de dezembro.

Na última edição da competição o campeão foi o Bonsucesso, que venceu o Corcetti na decisão de 2019, realizada no Melão.

*Com informações Varginha Online