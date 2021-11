FMF define datas das quartas de final da Segundona do Mineiro

Três são os representantes do Sul de Minas nesta fase: Santarritense; Varginha Esporte Clube (VEC) e Vulcão, de Poços de Caldas.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação VEC

A Federação Mineira de Futebol (FMF) definiu, nesta quinta-feira (16), as datas das quartas de final da Segundona do Mineiro. Três são os representantes do Sul de Minas nesta fase: Santarritense; Varginha Esporte Clube (VEC) e Vulcão, de Poços de Caldas. O Atlético Clube de Três Corações (ACTC) foi eliminado na primeira fase, que terminou neste final de semana.

Ao todo, oito equipes restaram na disputa. O Uberaba, que terminou em primeiro na classificação geral, terá vantagem de decidir em casa até uma possível decisão.

Já pelo grupo A da competição, onde estavam as equipes do Sul de Minas, o Santarritense ultrapassou o Varginha Esporte Clube na última rodada após a vitória de 2 x 0, no Melão. Já o Vulcão garantiu sua vaga depois de vencer o ACTC por 2 x 1, no Ronaldão.

Confira os jogos:

Manchester x Santarritense

Ida: Estádio Mário Helênio, 10h, 20/11

Volta: Estádio Coronel Erasmo Carlos, 15h, 27/11

Boston City x Uberaba

Ida: Estádio Juscelino Kubitschek, 15h, 20/11

Volta: Estádio Uberabão, 15h, 27/11

Poços de Caldas x América-TO

Ida: Estádio Ronaldão, 19h30, 20/11

Volta: Estádio Nassri Mattar, 10h, 28/11

Varginha Esporte Clube x Araxá

Ida: Estádio Melão, 10h, 21/11

Volta: Estádio Fausto Alvim, 15h, 27/11

Vale ressaltar que, a partir desta fase, a competição tem caráter eliminatório. Os dois finalistas garantem acesso ao Módulo II, em 2022.