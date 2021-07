Federação Mineira de Futebol divulga protocolo para volta de público nos estádios

Segundo documento, volta do público aos estádios deverá respeitar as normas regulamentares de cada competição e, além disso, ter o aval dos órgãos municipais de saúde e administrativos de cada município. Jogos com torcedores poderão acontecer em regiões que estejam nas ondas amarela e verde do programa Minas Consciente, com ou sem adesão da cidade inserida na partida.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Reprodução Twitter Mineirão

A Federação Mineira de Futebol – FMF – divulgou, nesta quinta-feira (22), o protocolo para a volta de público nos estádios de futebol em Minas Gerais. Segundo o documento, a volta de torcedores ao campo de futebol deverá respeitar as normas regulamentares de cada competição e, além disso, ter o aval dos órgãos municipais de saúde e administrativos de cada município.

Normas estabelecidas para o retorno do público:

Não será permitida presença de menores de 18 anos e gestantes;

A partida só poderá ter público em municípios inseridos nas regiões que estejam nas “ondas amarela e verde” do programa Minas Consciente, independente da adesão ao plano;

A volta deverá ter autorização expressa da prefeitura municipal, através de ofício encaminhado à DCO;

A situação da pandemia precisa ser favorável na cidade;

Buscar medidas eficazes para redução e/ou limitação entre o contato de pessoas;

A comercialização e disponibilização de bebidas alcoólicas está proibida.

Vale ressaltar que, caberá ao clube mandante providenciar a instalação de frascos dispensadores de álcool gel por todo estádio, além de sinalização explicativa sobre as medidas de proteção a serem tomadas (higiene, uso obrigatório de máscaras, distanciamento, proibição de contato físico, etc).

Todos os ambientes deverão ser higienizados/desinfectados previamente à chegada dos membros das delegações, de acordo com as recomendações das autoridades sanitárias. Os funcionários responsáveis por essa desinfecção deverão dispor de todo o material de proteção necessário, respeitando os critérios sanitários obrigatórios.

É obrigatório, também, o distanciamento mínimo entre as pessoas e uso de máscaras por todos os envolvidos no evento durante todo procedimento da partida.

Dever do clube mandante

Segundo a Federação Mineira de Futebol, todos os estádios deverão oferecer condições para o cumprimento das recomendações das autoridades sanitárias, principalmente no tocante ao acesso e à circulação de pessoas, que deve ser feita de forma segura e com o distanciamento necessário.

Em todas as partidas serão enviados fiscais da federação para garantir o cumprimento das normas.

Além disso, caberá ao clube mandante, na elaboração do plano de ação da partida (art. 17 do Estatuto do Torcedor), estabelecer medidas preventivas junto aos órgãos de segurança para impedir a aglomeração de pessoas nos arredores dos estádios.

Deverá ser desenvolvido um plano de contingência especial com informação às autoridades locais, em especial as autoridades de segurança pública, com horário e locais definidos para cada jogo, em concordância com as

normas estabelecidas pelas autoridades de saúde locais.

Regras estabelecidas na onda verde e onda amarela

Nos termos do Protocolo de Eventos com Presença de Grandes Públicos da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, os requisitos para a presença de público nos estádios variam de acordo com a onda epidemiológica:

Onda amarela:

Capacidade máxima de público até 600 (seiscentas) pessoas ou até 50% da capacidade do local, desde que se mantenha o distanciamento de 1,5 metros entre as pessoas;

Assentos e filas respeitando distanciamento mínimo de

1,5 metros entre as pessoas;

1,5 metros entre as pessoas; Demarcar os lugares que não poderão ser ocupados, respeitando o distanciamento estabelecido entre pessoas de

grupos diferentes;

grupos diferentes; Obrigação de controle de acesso, hora marcada e assentos marcados;

Adoção de medidas de comunicação sobre a prevenção

da Covid 19;

da Covid 19; Evitar abraços, beijos e apertos de mãos;

Não partilhar objetos de uso pessoal

Onda verde:

sem limitação de público desde que se mantenha o distanciamento de 1,5 metros entre as pessoas;

Obrigação de controle de acesso e hora marcada;

Filas e espaços com demarcações, respeitando distanciamento mínimo de 1,5 metros entre as pessoas;

Demarcar os lugares que não poderão ser ocupados.

Adoção de medidas de comunicação sobre a prevenção da Covid 19;

Evitar abraços, beijos e apertos de mãos.

Não partilhar objetos de uso pessoal.

Nos municípios localizados em regiões classificadas na Onda Verde do “Minas Consciente” está autorizada a realização de jogos com a presença de mais de 600 (seiscentas) pessoas, sendo obrigatório os requisitos abaixo, sem prejuízos dos anteriores:

Todos serão submetidos ao controle de temperatura corporal antes do acesso ao estádio. A equipe mandante será a responsável por contratar profissionais para essa aferição. Os responsáveis deverão utilizar máscaras, protetores faciais de uso individual (faceshields), aventais descartáveis e luvas. Em caso de temperatura acima de 37,5º Celsius, o indivíduo será impedido de acessar o estádio e deverá ser imediatamente encaminhado para avaliação médica;

Apresentação do cartão de vacinação comprovando a completa imunização contra a COVID 19 ou seja, vacinados, após 15 dias, da aplicação da segunda dose ou dose única, conforme indicação do imunizante (vacina utilizada);

Resultado de exame PCR ou laudo médico comprovando infecção pelo coronavírus (Covid 19 com, no mínimo, 15 dias e no máximo 90 dias). É importante frisar que, hipótese, será necessária a apresentação da documentação comprobatória tanto no momento da compra do ingresso, quanto na entrada ao estádio, sob pena de proibição de acesso.

Comercialização de ingressos

Os clubes que desejarem vender ingressos para seus jogos, nos termos dos Regulamentos das Competições, deverão solicitar junto à FMF a emissão com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência.

Todo o procedimento de venda/retirada de ingressos ou cortesias é de responsabilidade exclusiva da equipe mandante, que deverá adotar medidas para evitar aglomerações.

Não será autorizada a comercialização/retirada de ingressos no estádio no dia da partida. Qualquer que seja a modalidade do ingresso (cortesia ou venda), deverá ser comercializada/retirada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horários da partida.

No ato da venda de ingressos devem ser divulgadas pelo mandante orientações quanto as condições de saúde a serem avaliadas pelo participante no dia do evento.

Ainda segundo a FMF, o descumprimento de quaisquer dos requisitos constantes neste protocolo poderá acarretar a proibição da presença de público em jogos subsequentes.