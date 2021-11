Federação Mineira de Futebol define forma de disputa do Campeonato Mineiro 2022

O torneio terá como grande novidade a final disputada em partida única, seguindo o mesmo formato das competições passadas.

O Estádio do Mineirão sediou na tarde desta terça-feira (16), o Conselho Técnico do Campeonato Mineiro Sicoob 2022. O torneio terá como grande novidade a final disputada em partida única, seguindo o mesmo formato das competições passadas.

São 12 clubes, sendo que quatro avançam para as semifinais com jogos de ida e volta e dois são rebaixados para o Módulo II. As equipes participantes são as seguintes: América, Athletic, Atlético, Caldense, Cruzeiro, Patrocinense, Pouso Alegre, Tombense, Uberlândia, URT e os recém promovidos Democrata-GV e Villa Nova.

O campeonato começa no próximo dia 26 de janeiro e terá fim no dia 03 de abril.

Fonte: Federação Mineira de Futebol/Foto: Cristiane Mattos /FMF