Fase microrregional dos Jogos Escolares – JEMG 2023

A etapa microrregional do JEMG é realizada em 10 cidades do estado.

Foto: Prefeitura de Lavras

Foi realizada hoje a abertura da etapa microrregional dos Jogos Escolares – JEMG 2023, a solenidade aconteceu no ginásio da Selt e contou com a presença da Presidente da Câmara dos Vereadores, Carol Coelho, do Secretário de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Rodrigo Pacheco, da Secretária de Educação, Maria Helena de Abreu Pereira, da representante da Superintendência Regional de Ensino, Larissa Pereira entre outros representantes do município.

Lavras vai sediar a fase microrregional, entre os dias 16 e 20 de maio que conta com a participação de alunos de 12 cidades da região em 4 modalidades esportivas.

Estiveram presentes na solenidade de abertura atletas das cidades de Lavras, Perdões, Santo Antônio do Amparo e Camacho.

A etapa microrregional do JEMG é realizada em 10 cidades do estado. As equipes classificadas seguem para a etapa regional.

Os Jogos Escolares tem como objetivo valorizar a prática esportiva escolar e a construção da cidadania dos estudantes

É através do JEMG que são selecionados os representantes do Estado para as os Jogos Escolares da Juventude e Paralimpíadas Escolares, etapas nacionais.

Fonte: Prefeitura de Lavras