Família tricordiana se destaca no III Circuito Sul Mineiro de Orientação

A competição contou com a participação de atletas de várias localidades do estado.

Foto: Prefeitura de Três Corações

O casal tricordiano Juarez Luiz Abrão, Adélia Luci Ribeiro Abrão e a filha Alícia Ribeiro Abrão conquistaram o pódio em suas categorias na Etapa Final do III Circuito Sul Mineiro de Orientação, na cidade de Boa Esperança/MG, entre os dias 30 de setembro e 1° de outubro. A competição contou com a participação de atletas de várias localidades do estado.

Orientação ou Corrida de Orientação é uma moderna modalidade desportiva que usa a própria natureza como campo de jogo. É um desporto em que o praticante tem que passar por pontos de controle (PCs) marcados no terreno, no menor tempo possível, com o auxílio apenas de um mapa e de uma bússola.

O evento foi organizado pela Federação Mineira de Orientação, em parceria com o Clube de Orientação de Varginha. Foi organizado em quatro etapas nas cidades de Três Corações, Varginha, São Tiago e Boa Esperança.

Confira a classificação dos atletas de Três Corações, após o somatório das 4 Etapas:

Adélia Luci Ribeiro Abrão

Campeã na modalidade Sprint – Categoria DN3

Campeã na modalidade Floresta – Categoria D Master N

Alícia Ribeiro Abrão

Vice-campeã na modalidade Sprint – Categoria D Infantil N

Juarez Luiz Abrão

Campeão na modalidade Sprint – Categoria H Master B

Campeão na modalidade Floresta – Categoria H Master B

Fonte: Prefeitura de Três Corações