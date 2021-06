Ex-jogador Paulo Isidoro lança parceria digital com atleta de futebol freesytle

Paulo Isidoro, ao lado do atleta de Futebol Freestyle Alexsandro Vitor lançou, nos últimos dias, uma parceria para o desenvolvimento de canais em mídias sociais. O projeto visa, principalmente, divulgações sobre a trajetória do jogador, lançamento de desafios e, também, arrecadação de alimentos para instituições carentes.

Redação CSul/Foto: Reprodução

O ex-jogador de futebol Paulo Isidoro, ao lado do atleta de Futebol Freestyle Alexsandro Vitor lançou, nos últimos dias, uma parceria para o desenvolvimento de canais em mídias sociais, tais como, Facebook, Instagram e YouTube, onde serão feitas divulgações da trajetória de Paulo Isidoro. Além disso, o projeto também contará com desafios, nos quais, os participantes serão personalidades do futebol e influenciadores digitais e, também, um quadro de entrevista.

Vale ressaltar que , Paulo Isidoro foi um dos grandes jogadores do futebol brasileiro na década de 80. O jogador já vestiu as camisas de Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio, Santos, além de ter disputado a Copa do Mundo de 1982, com a camisa da Seleção Brasileira.

Um dos idealizadores do projeto é Gabriel Abreu, jovem goleiro da cidade de Lavras. Gabriel é considerado uma promessa, tendo em vista que, em 2017 foi eleito o melhor goleiro do JEMG.

O projeto visa, também, a realização de ações beneficentes para arrecadação de alimentos para instituições carentes.

Interessados em participar e patrocinar o evento, ligue: 35 99268-2896.