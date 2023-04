Etapa microrregional do JEMG em Lavras

Os primeiros lugares das modalidades coletivas e os 4 primeiros colocados do xadrez levarão os estudantes-atletas para a 3ª etapa, que é a regional.

Foto: Prefeitura de Lavras

Tem mais uma etapa dos Jogos Escolares vindo aí!

Esta semana, Lavras vai sediar uma reunião técnica com representantes das cidades que fazem parte da área de cobertura da Superintendência Regional de Ensino de Campo Belo, que irão participar da etapa microrrregional do JEMG. Os primeiros lugares das modalidades coletivas e os 4 primeiros colocados do xadrez levarão os estudantes-atletas para a 3ª etapa, que é a regional.

A reunião em Lavras será nesta quinta-feira, dia 27, e os jogos estão programados para acontecer na segunda quinzena de maio, nas cidades-sede das seis regiões do estado.

O JEMG é uma competição esportiva-educacional, podendo participar as escolas públicas e particulares com estudantes-atletas do ensino fundamental e médio, dos 853 municípios. Os Jogos acontecem em quatro etapas, em dois módulos. Módulo I, com estudantes-atletas de 12 a 14 anos (nascidos em 2011, 20010 e 2009) e o Módulo II, de 15 a 17 anos (nascidos em 2008, 2007 e 2006).

As modalidades disponíveis no JEMG/2023 são: atletismo, atletismo PCD, badminton, basquetebol, bocha, ciclismo, futsal, futebol de 5, futebol de 7 PC, ginástica artística, ginástica rítmica (feminino), goalball, handebol, judô, judô PCD, natação, natação PCD, parabadminton, taekwondo, tênis de mesa, tênis de mesa PCD, tênis em cadeira de rodas, voleibol, vôlei de praia, voleibol sentado e xadrez, nos naipes masculino e feminino.

Fonte: Prefeitura de Lavras