Esporte de Pouso Alegre brilha dentro e fora do país com conquistas

Os esportistas pouso-alegrenses têm conquistado importantes resultados dentro e fora do país, fortalecendo o nome da cidade no cenário esportivo nacional e internacional.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Superintendência de Esportes, parabeniza os atletas que vêm representando o município com excelência e destaca o apoio contínuo da administração municipal, que investe em estrutura, logística e valorização dos talentos locais.

Bárbara Hellen conquista medalha de Karatê no Marrocos e garante vaga no Mundial

A atleta Bárbara Hellen brilhou novamente no cenário internacional ao conquistar a medalha de prata na Premier League Karate 1, realizada na cidade de Rabat, no Marrocos. A competição é uma das mais prestigiadas do mundo na modalidade, e o excelente desempenho da atleta garantiu sua vaga para o Campeonato Mundial de Karatê, que acontecerá em novembro, no Cairo, Egito.

Bárbara venceu adversárias da Venezuela, Peru, Romênia, Suíça e Egito, e chegou à final contra a alemã Anastasiia Semenenko, sendo superada apenas nos segundos finais, com um golpe decisivo da adversária. A prata conquistada representa mais um marco em sua carreira.

Com mais de 20 medalhas nacionais e internacionais, a atleta é campeã pan-americana e segue entre as melhores do mundo na categoria Kumite até 61 kg.

O incentivo ao esporte é uma das prioridades da administração municipal, que tem investido em estrutura, apoio logístico e valorização dos talentos locais.

“Estamos fazendo todos os esforços para apoiar nossos talentos locais. A Bárbara é um orgulho para nossa cidade e merece todo o incentivo para continuar representando Pouso Alegre e o Brasil mundo afora”, destacou o superintendente de Esportes, Paulo da Pinta.

Karatê Kyokushin representa Pouso Alegre no Campeonato Paulista

No último domingo, 25 de maio, a equipe de Karatê Kyokushin de Pouso Alegre participou do 38º Campeonato Paulista da modalidade, realizado em Suzano (SP). A competição reuniu as principais academias do país e é considerada a segunda mais importante do Brasil.

Pouso Alegre é destaque na fase microrregional do JEMG

Entre os dias 26 e 31 de maio, Pouso Alegre sediou a fase microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) – Módulo I, voltado para alunos de 12 a 14 anos. O evento reuniu delegações de 27 municípios da regional de ensino, com disputas em basquete, handebol, futsal e vôlei, nos naipes masculino e feminino.

Os atletas pouso-alegrenses se destacaram e garantiram o primeiro lugar em quatro categorias:

Basquete Feminino (Mód. I): Colégio Vale do Sapucaí – Anglo

Basquete Masculino (Mód. I): Colégio Vale do Sapucaí – Anglo

Handebol Masculino (Mód. I): Colégio Vale do Sapucaí – Anglo

Handebol Feminino (Mód. I): Colégio São José

As equipes agora se preparam para a etapa regional, que será disputada em Itajubá, de 23 a 28 de junho.

A Prefeitura de Pouso Alegre reafirma seu compromisso com a valorização do esporte, incentivando a formação de novos talentos e promovendo ações que fortalecem o desenvolvimento humano, a educação e a integração social por meio das práticas esportivas.

