Equipes tricordianas conquistam liderança na etapa classificatória do JOJU

Foto: Prefeitura de Três Corações

Três Corações foi sede, entre os dias 28 e 30 de abril, da etapa classificatória dos Jogos da Juventude – JOJU 2023 de futebol de campo masculino nas categorias sub15 e sub20. As partidas aconteceram no Estádio Municipal Rei Pelé e no Centro de Treinamento DNA Brasil.

Nove municípios participaram dos jogos e as equipes tricordianas encerraram a etapa na liderança da competição. Na categoria sub20, Três Corações superou as equipes de Machado por 3 a 1, de Extrema por 1 a 0 e empatou com São Lourenço em 3 a 3.

O 23 de Setembro representou o município na categoria sub15 e venceu todas as partidas. O placar foi de 1 a 0 contra São Lourenço, 3 a 0 contra Muzambinho e 2 a 0 contra Machado.

Parabéns às equipes pela excelente posição alcançada! O ótimo desempenho representando o município é motivo de grande orgulho para Três Corações como grande celeiro de novos talentos no esporte.

Fonte: Prefeitura de Três Corações