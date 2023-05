Equipes de futebol de campo masculino de Três Corações garantem vaga na final do JOJU

A última etapa do JOJU acontecerá em Três Corações nos dias 17 e 18 de junho

Foto: Prefeitura de Três Corações

Nos dias 19 a 21 de maio, quatro equipes de futebol de campo masculino de Três Corações disputaram a 2° etapa da fase classificatória dos Jogos da Juventude – JOJU 2023, em Extrema. As equipes das categorias sub20, sub17 (23 de Setembro) e sub15 (23 de Setembro) que representaram Três Corações tiveram um excelente desempenho e garantiram a participação na final, além de alcançarem a 1° colocação na classificação geral. A equipe sub13 (23 de Setembro) classificou-se para as semifinais e está na 3° colocação na classificação geral.

Nesta etapa, a equipe sub20 jogou contra Extrema, Machado e São Lourenço, empatando em 0 a 0 com as duas primeiras e vencendo São Lourenço por 6 a 1. O sub17, do 23 de Setembro foi superado por Carmo de Minas por 0 a 1, venceu Machado por 1 a 0 e goleou São Lourenço por 4 a 0. A equipe sub15 de futebol de campo masculino do 23 de Setembro venceu os anfitriões por 3 a 0. Já o sub13 do 23 de Setembro não conseguiu superar as equipes de Extrema e Machado, que venceram, respectivamente, por 4 a 2 e 2 a 1 a equipe tricordiana. Contra São Lourenço os jovens atletas empataram em 0 a 0.

A última etapa do JOJU acontecerá em Três Corações nos dias 17 e 18 de junho, atendendo ao regulamento que definiu que o município que classificasse o maior número de equipes para a Fase Final teria direito a sediar a etapa.

A Prefeitura de Três Corações parabeniza as equipes pela classificação para as finais e semifinais e convida a torcida tricordiana para acompanhar o desempenho dos nossos jovens atletas em campo!

Fonte: Prefeitura de Três Corações