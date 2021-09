Em preparação para fase decisiva na Série D, Boa Esporte envia pedido à CBF

Enquanto jogadores e comissão técnica se preparam para confronto da próxima fase contra o União Rondonópolis, diretoria envia pedido à CBF para que sejam realizados exames antidoping em todos os jogos da próxima fase.

O Boa Esporte segue sua preparação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Após o empate em 0 x 0, no último domingo contra o Águia Negra-MS, em Rio Brilhante, que garantiu a Coruja na segunda colocação do grupo A-6, o time retornou para Varginha e já se prepara para o duelo contra o União Rondonópolis, adversário da próxima fase.

O União Rondonópolis, equipe do Mato Grosso, terminou na terceira posição do grupo A-5, com 24 pontos – mesma pontuação do Boa. Nesta fase da Série D, a competição passa a ser eliminatória, ou seja, confrontos em mata-mata, com jogos de ida e volta. A Coruja, por ter terminado em melhor colocação no seu grupo, decidirá a vaga em Varginha. As partidas estão marcadas para o próximo sábado (11), às 16h, no Mato Grosso e no outro sábado (18), às 15h, em Varginha.

Assim como na edição passada, o gol fora de casa não é qualificado. Em caso de empate no confronto (soma dos jogos de ida e volta), a decisão vai para os pênaltis.

Diretoria envia petição à CBF

Se dentro do campo, o Boa Esporte já trabalha visando o confronto do próximo sábado, fora dele a diretoria também se movimenta. Nesta terça-feira (7), o clube emitiu um comunicado à Confederação Brasileira de Futebol – CBF – para que seja realizado o exame antidoping em todos os jogos da próxima fase, em especial nos jogos da Coruja.

Em conversa exclusiva com o CSul, o diretor de futebol do clube, Rildo Moraes disse que “o pedido é apenas para que seja realizado tudo dentro dos conformes. Prezando pelo jogo limpo na competição”.

Confira a nota oficial do clube: “Para prevenir eventuais incidentes e a fim de que se prestigie o espírito esportivo e o equilíbrio entre os participantes da referida competição, o Boa Esporte solicitou que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) determine a realização de exames anti-doping em todas as partidas válidas pelas próximas fases do Campeonato Brasileiro da Série D – 2021, em especial, nas partidas do clube boveta”.