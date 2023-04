Elói Mendes: COHAB é o Grande Campeão da Final do Campeonato Taça Cidade

A disputa acirrada entre as equipes do Esperança e COHAB levou a uma tensão máxima e muita emoção para os torcedores presentes.

Foto: Prefeitura de Elói Mendes

No último dia 10/04, o Poliesportivo Mutucão foi palco de uma final eletrizante do Campeonato Taça Cidade, que movimentou e encantou toda a cidade. A disputa acirrada entre as equipes do Esperança e COHAB levou a uma tensão máxima e muita emoção para os torcedores presentes.

Após um empate em 1X1 no tempo normal, a decisão foi para os pênaltis, deixando todos com os corações na mão. A vitória da COHAB, que se sagrou campeã, foi motivo de muita alegria e comemoração para os seus torcedores, que vibraram com cada gol e defesa. A premiação dos destaques da competição, como o goleiro menos vazado Mateus da COHAB e o artilheiro Talisson da equipe do Sevilla, foi o ápice da festa.

A Secretaria de Esportes, representada pelo Secretário Emanuel (Mané), entregou os prêmios aos jogadores, reforçando a importância do esporte como uma ferramenta para a integração e valorização de valores como trabalho em equipe e superação de limites.

Parabéns a todas as equipes participantes e, em especial, ao grande campeão COHAB, que emocionou a todos com sua determinação e garra!

Fonte: Prefeitura de Elói Mendes