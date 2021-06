Definido os confrontos das quartas de finais da Copa América 2021

Brasil encara o Chile na próxima fase, e só poderá encontrar a Argentina em uma possível final.

Com o fim da fase de grupos nesta segunda-feira (28), foram definidos os confrontos da próxima fase da Copa América 2021. O Brasil enfrentará o Chile nas quartas de final. Primeira colocada no Grupo B, a Seleção Brasileira conheceu seu adversário na noite desta segunda-feira (28), após o término da primeira fase da competição continental.

O duelo entre Brasil e Chile será na próxima sexta-feira (2), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h. A última vez em que as duas seleções se enfrentaram foi em 2017. Pela última rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA Rússia 2018. No Allianz Parque, o Brasil venceu por 3 a 0, com gols de Paulinho e Gabriel Jesus (dois).

Além deste confronto, foram definidos os outros três duelos das quartas de final da Copa América. Segundo lugar no grupo do Brasil, o Peru enfrenta o Paraguai, em partida que cruza com o chaveamento da Seleção Brasileira. No “outro lado” da chave, o Uruguai enfrenta a Colômbia e a Argentina mede forças com o Equador.

Confira como ficou o chaveamento da Copa América 2021:

Quartas de final

Brasil x Chile

Peru x Paraguai

Argentina x Equador

Uruguai x Colômbia

Semifinais

Brasil ou Chile x Peru ou Paraguai

Argentina ou Equador x Uruguai ou Colômbia

Disputa de terceiro lugar

Perdedor da semi 1 x Perdedor da semi 2

Final

Vencedor da semi 1 x Vencedor da semi 2

Fonte: CBF/Foto: Lucas Figueiredo/CBF