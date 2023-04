Definido o calendário da etapa microrregional do Jemg nas cidades-sede

Evento será realizado entre os dias 15 de maio e 18 de junho, em municípios de seis regiões de Minas

Foto: Agência Minas

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (Sedese-MG) divulgou o calendário das cinco semanas dos Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg), da etapa microrregional, contemplando a divisão por cidades-sede da competição. A etapa microrregional será realizada entre os dias 15 de maio e 18 de junho nas cidades-sede das seis regiões do estado, em municípios das áreas de abrangências das 47 Superintendências Regionais de Ensino da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG), parceira na realização do Jemg.

Nesta fase, estão incluídos basquetebol, futsal, handebol, voleibol e xadrez. Os locais contemplados com o sediamento da competição e suas respectivas datas de execução podem ser consultados neste link. Destinados a jovens de 12 a 17 anos das escolas públicas e particulares do estado, o Jemg tem se tornado o maior evento esportivo-social do país. A competição é promovida pela Sedese-MG, por meio da Subsecretaria de Esportes, (Subesp), em parceria com a SEE.

Fonte: Agência Minas