Corrida do Bombeiro, em Poços de Caldas, acontece no domingo

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

No domingo (2) acontece a 1ª Corrida do Bombeiro de Poços de Caldas. O evento, promovido pela 1ª Companhia Independente de Bombeiros Militar, é aberto a toda a população. Dia 2 de julho é a data em que se comemora o Dia Nacional dos Bombeiros.

O objetivo da corrida é fomentar a prática de atividades físicas e promover a saúde na região. Além disso, o evento tem a intenção de promover uma maior proximidade da população com a corporação.

Além da corrida de 5 km, haverá diversas atrações para os participantes, como demonstração de viaturas e equipamentos operacionais, brincadeiras para as crianças, espaço kids e premiação para os corredores. Serão distribuídos 125 troféus para os vencedores, divididos por categorias de idade. Para os menores de 14 anos, haverá a corridinha kids, além de uma caminhada de 2,5 km.

O evento será realizado no centro da cidade, com largada às 8h no Parque José Affonso Junqueira (atrás do Palace Hotel). Os corredores vão se deslocar pela avenida João Pinheiro em torno do rio Lambari.

Caso haja lucro após a realização da corrida, o valor será revertido em melhorias na estrutura do quartel do Corpo de Bombeiros.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas