Corinthians Mogi disputa Copa do Brasil de Futebol de Amputados em Goiânia

Timão segue em busca de mais um Titulo.

Fotos: Rogério Kocs

O Corinthians Mogi está pronto para mais um grande desafio. Entre os dias 13 e 15 de junho, a equipe paulista participa da Copa do Brasil de Futebol de Amputados, que será disputada em Goiânia (GO). O time vai em busca de mais um titulo nacional, reafirmando sua tradição e força na modalidade.

A competição, organizada pela Confederação Brasileira Futebol de Amputados (CBFA), reúne os principais clubes do país e promete alto nível técnico. O Corinthians Mogi, uma das potências do futebol de amputados no Brasil, entra como um dos favoritos, levando na bagagem uma rica história de conquistas e superação.

“Estamos confiantes. A equipe treinou forte e temos um elenco experiente e comprometido. Vamos lutar pelo hepta”, afirmou o técnico da equipe William Abreu.

Com um elenco consolidado e com dois Estrangeiros no elenco, atletas da SELEÇÃO DO URUGUAI, e equipe esta motivada e preparada. “Temos projeto social que vai além das quatro linhas, o Corinthians Mogi representa não apenas um time competitivo, mas também um exemplo de inclusão e transformação por meio do esporte”, afirmou o Capitão Rogerinho R9, um dos destaque do timão.

A Copa do Brasil é um dos torneios mais importantes da temporada e serve também como vitrine para atletas que sonham com a Seleção Brasileira da modalidade. A expectativa é de jogos emocionantes e grande participação do público local.

O primeiro desafio do Timão em solo goiano acontece no dia 13, às 9h contra o Goias, time da casa, os jogos irão ser transmitidos pelo canal do Youtube da CBFA.

Fonte: Paulo Reale