Copa de futsal ‘Energizando a Garotada’ chega ao fim, em Poços de Caldas

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Na última quarta-feira (19) aconteceram as finais da Copa Municipal de Futsal de Base ‘Energizando a Garotada’. As partidas foram realizadas na Caldense em várias categorias.

Na categoria sub-7, Bola de Ouro venceu o CT Athenas por 5 a 3. Na sub-9, o time da Caldense ganhou do CT Athenas/Tigres por 5 a 2. Já na categoria sub-11, Além da Bola venceu a Escola de Futsal Primeiro Passo por 3 a 1. Na sub-13, Yoorin Curimbaba marcou 5 e o Além da Bola, 1.

E na sub-15, Placar Sport Center/Bola de Ouro goleou o Yoorin Curimbaba por 9 a 1.

Ao todo, 12 equipes em cada categoria competiram. A copa foi realizada pela Associação dos Árbitros de Poços de Caldas (AAPC), com recurso da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, por meio do edital do Governo Estadual de Minas Gerais e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese). Além disso, há incentivo do DME e apoio da Secretaria Municipal de Esportes.

Feminino

Em agosto, acontece a Copa Municipal de Base nas categorias femininas sub-15 e sub-17. A AAPC está reagendando as datas do campeonato.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas