Copa Alfenas de Futebol tem início com jogos entre oito equipes

Neste ano a equipe campeã e a vice campeã receberão a troféus medalhas e uma premiação em dinheiro

Foto: Prefeitura de Alfenas

A rede balançou no domingo (06/04), nos estádios do América e do Alfenense FC, com o início da Campeonato Municipal de Futebol Amador da Série A / 2025. Nesta primeira rodada, oito equipes se enfrentaram em busca da classificação para as próximas fases.

O Campeonato é Organizado pela Secretaria de Esportes da Prefeitura de Alfenas, com a participação de 16 equipes lutam pelo título da elite de nossa cidade.

As equipes inscritas na competição receberam um kit contendo uma bolsa para carregar seus materiais esportivos, uma bola e um conjunto com 12 coletes disponibilizados pela Prefeitura de Alfenas por meio da Secretaria de Esportes.

E neste ano o campeonato tem uma novidade, a equipe campeã além de troféu e medalhas receberá uma premiação em dinheiro no valor de R$3.600,00 (Três mil e seiscentos reais) e a equipe vice-campeã R$1.200,00 (Hum mil e duzentos reais), valores estes arrecadados com o depósito de R$300,00 (Trezentos reais), efetuado por cada equipe participante.

A entrega da premiação em dinheiro, foi uma decisão de comum acordo entre todas as equipes na reunião do conselho técnico do campeonato, realizada no dia (18/03), no Ginásio Poliesportivo Presidente Tancredo Neves de Alfenas.

Confira o resultado desta primeira rodada:

CHAPADÃO 2 X 0 ALVORADA

FLAMENGO DOS BARBARAS 1 X 0 ALFENENSE

JD. PRIMAVERA 2 X 2 VALE VERDE

DIVINO 2 X O FIEL ALFENAS.

Fonte: Prefeitura de Alfenas