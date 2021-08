Com público em Varginha, Boa Esporte bate o Rio Branco VN e se classifica na Série D

Segundo o clube, 372 torcedores compareceram ao jogo. Com o resultado, a equipe de Varginha se classificou à próxima fase e eliminou o adversário.

O Boa Esporte bateu o Rio Branco VN neste sábado (28), no Estádio Municipal em Varginha. A partida, vencida pela Coruja por 3 x 1, marcou a volta do público nas arquibancadas do Melão. Segundo o clube, 372 torcedores compareceram ao jogo. Com o resultado, a equipe de Varginha se classificou à próxima fase e eliminou o adversário.

A vitória boveta também foi um ótimo resultado para outros clubes mineiros. Caldense e Uberlândia se classificaram devido ao triunfo tricolor. Vale ressaltar que, a Veterana foi derrotada por 3 x 1 para a Ferroviária-SP, fora de casa. Já o Verdão, bateu o Rio Branco-ES por 2 x 0, em Cariacica.

O jogo

A partida foi marcada por chances dos dois lados. Precisando vencer, as duas equipes partiram com tudo no confronto. Melhor para o Boa, que aos 29 minutos, saiu no frente com Lucas Coelho cobrando pênalti.

O Rio Branco, por sua vez, não se intimidou e quase empatou no lance seguinte. O atacante colombiado Motanõ apareceu nas costas da defesa boveta e acertou a trave do goleiro Tom.

No segundo tempo, o ‘Brancão Polenteiro’, como é conhecido o Rio Branco, continuou na pressão e conseguiu o empate com o Diego, aos 27.

O Boa sentiu o gol e, acuado, via o rival crescer. A virada dos visitantes parecia cada vez mais próxima, porém, em cobrança de falta, Aruá chegou primeiro que o goleiro adversário e de cabeça voltou a colocar a Coruja na frente.

A derrota eliminava a equipe capixaba, que tentava de todas as formas o empate, no entanto esbarrava no goleiro Tom. No final, em contra-ataque mortal, Vágner apareceu na área e fez o terceiro gol do Boa Esporte.

Volta da torcida e lance curioso

A partida deste sábado marcou a volta do público em Varginha. A última partida com torcida na cidade aconteceu no confronto entre Boa Esporte x Cruzeiro, no dia 4 de março de 2020, em confronto válido pela Copa do Brasil.

A volta dos torcedores às arquibancadas do Melão ocorreu devido à uma liminar concedida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que permitiu a presença de público nos jogos do Boa Esporte, em Varginha.

No estádio, conforme protocolos municipais e da Confederação Brasileira de Futebol, todos foram submetidos à aferição de temperatura; tiveram de apresentar cartão de vacinas – com pelo menos uma dose tomada – e/ou teste negativo para Covid-19. Além disso, funcionários do Boa Esporte, demarcaram lugares para torcedores se acomodarem, respeitando o distanciamento. O uso de máscara também foi exigido. Segundo o clube, 372 torcedores compareceram na partida.

Além da presença de público, outro fato que chamou a atenção no jogo foi a falha no carrinho maca. No momento em que prestava atendimento ao zagueiro Gabriel Pinheiro, do Boa Esporte, o carrinho falhou e teve de ser empurrado pelos jogadores.

Última rodada

Com o resultado, o Boa Esporte subiu para 23 pontos e assumiu a vice-liderança do Grupo 6, com um ponto a mais que o Uberlândia e dois a mais que a Caldense. Já o Rio Branco VN fica com 18 e não pode mais alcançar a Veterana, já que tem duas vitórias a menos e mesmo que vença na última rodada, ficará atrás nos critérios desempate.

Na última rodada, o Boa Esporte enfrenta o Águia Negra no Mato Grosso do Sul, no domingo (5), às 16h, para tentar manter a vice-liderança. Já o Rio Branco VN só cumprirá tabela contra o lanterna Patrocinense, jogando em casa, no Olímpio Perim, no mesmo horário.