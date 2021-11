Com mais de 60 mil pessoas no Mineirão, Cruzeiro empata com Náutico na despedida de Sóbis

Além de Rafael Sóbis, o argentino Ariel Cabral, jogador estrangeiro que mais vestiu a camisa do clube, também se despediu da Raposa.

Cruzeiro e Náutico ficaram no 0 a 0 na noite desta quinta-feira (25), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, no último compromisso das duas equipes na Série B de 2021. Ainda faltando nove jogos da 38ª rodada para os demais times encerrarem o torneio, o Cruzeiro está na 11ª posição, com 48 pontos, e o Náutico, em 8º, com 53 pontos.

A partida foi acompanhada por aproximadamente 60 mil pessoas e marcou a despedida oficial do atacante Rafael Sobis como atleta profissional. Com a camisa do Cruzeiro, ele fez 37 gols em 176 jogos e conquistou duas Copas do Brasil e um Campeonato Mineiro.

O volante Ariel Cabral, que recebeu uma camiseta oficial alusiva aos 200 jogos pelo clube, também fez a última partida pela Raposa.

Fonte: Agência Brasil/Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro