Com atuação de escritório de advocacia de Varginha, Justiça suspende execuções trabalhistas contra o Cruzeiro

Após pedido da Raposa, Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-MG), decidiu pela imediata suspensão das execuções em tramitação contra o clube. Chalfun Advogados Associados, com sede em Varginha, esteve envolvido no trabalho e na vitória judicial da equipe mineira.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação Cruzeiro

O Cruzeiro conseguiu uma grande vitória longe das quatro linhas. Nesta quarta-feira (3), o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-MG), decidiu pela imediata suspensão das execuções em tramitação contra o clube.

A Raposa também realizou um pedido para que ações relacionadas ao clube aconteçam em um só juízo, se se baseando na Nova Lei da Sociedade Anônima de Futebol (Lei 14.193, de 6 de agosto de 2021), que permite um regime concentrado de execuções.

No entanto, o que poucos sabem, é que um escritório de advocacia de Varginha esteve envolvido no trabalho e na vitória judicial da Raposa. O ‘Chalfun Advogados Associados’, com sede na cidade. O Superintendente Jurídico do Cruzeiro, Flávio Boson, elogiou a atuação do escritório, assim como, enfatizou e também destacou o trabalho da ‘Ferreira e Chagas Liderança em Advocacia Empresarial’, que também esteve junto com o clube no processo.

“É muito importante para o clube ter essa parceria com profissionais tão capacitados, que nos ajudam a conquistar importantes vitórias no âmbito jurídico. Sabemos que o caminho é árduo, mas fazendo um trabalho honesto, íntegro e multidisciplinar, estaremos cada vez mais próximos dos nossos objetivos”, disse Boson.

Em conversa com o CSul, o Doutor Gustavo Chalfun, responsável pela Chalfun Advogados Associados, explicou como foi feito o processo de suspensão das execuções trabalhistas e o que o torcedor do Cruzeiro pode esperar do clube nos próximos anos.

“Nós ficamos extremamente felizes com a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que determinou a suspensão de todas as execuções, de toda constrição patrimonial, de todo bloqueio de patrimônio e de valores do Cruzeiro. Considerando a apresentação de um requerimento que fizemos, que denomina-se ‘Regime Centralizado de Execuções’, pautado na nova Lei da S.A. do futebol, que é a lei da Sociedade Anônima. No prazo de 60 dias, será apresentado um plano de pagamento aos credores, que estarão listados neste plano e receberão seus valores numa ordem cronológica de existência de seus respectivos créditos. Pautado, também, numa perspectiva de criação da Sociedade Anônima do Cruzeiro, que ficará responsável, com o percentual mensal, para pagamentos destes débitos. O escritório fica feliz de ter alcançado esse êxito parcial e confiante na recuperação de uma instituição tão grande e tão forte para Minas Gerais, que é o Cruzeiro” – disse Dr. Gustavo Chalfun.

Confira a nota oficial do clube:

Graças ao excelente trabalho realizado pelos escritórios “Chalfun” e “Ferreira e Chagas”, o Cruzeiro conquistou importantes vitórias judiciais nos últimos dias.

A primeira foi na quinta-feira da última semana, dia 28, quando o Tribunal de Justiça de Minas Gerais concedeu o regime centralizado de execuções (RCE) e determinou a vedação de qualquer forma de constrição ao patrimônio ou às receitas do Clube, seja por penhora ou ordem de bloqueio de valores de qualquer natureza ou espécie.

A segunda vitória ocorreu nesta quarta-feira (3/11), dia em que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-MG) também decidiu pela imediata suspensão das execuções em tramitação contra o Clube, “vedando-se qualquer forma de constrição de seu patrimônio e/ou de suas receitas de qualquer natureza ou espécie, até ulterior decisão”.

Ainda foi aceito o pedido para que as ações relacionadas ao Cruzeiro tramitem em um só juízo, baseado na Nova Lei da Sociedade Anônima de Futebol (Lei 14.193, de 6 de agosto de 2021), que permite um regime concentrado de execuções, as quais poderão ser pagas mediante ordem legal e cronológica em até 10 anos.

Ciente do atual momento em que o Clube se encontra, o presidente Sérgio Santos Rodrigues destacou mais esse importante feito, tendo em vista a evolução da instituição como um todo.

“A gente segue em uma batalha incansável para reorganizar o Clube, isso se dá tanto pela via financeira, quanto pelos meios jurídicos. Continuaremos em busca de fazer sempre o melhor para instituição, dentro e fora de campo”, enfatizou.