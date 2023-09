Ciclistas de Três Corações conquistam pódio no II Adventure Bike

A equipe By Bike subiu ao pódio quatro vezes

Foto: Prefeitura de Três Corações

Atletas tricordianos participaram do II Adventure Bike, corrida de Mountain Bike, em Conceição do Rio Verde, no dia 24 de setembro e conquistaram excelentes posições.

A equipe By Bike subiu ao pódio quatro vezes, com Silvani Kátia Nascimento Santos, primeira colocada nos 24km Feminino (de 40 a 49 Anos); Claudiovan Buzetti de Oliveira, terceiro lugar nos 24km Masculino (de 50 a 99 Anos); Otávio Manoel Rosa de Souza, quarto colocado nos 24km Masculino (de 40 a 49 Anos) e Robson Fernando Garcia, quinto lugar nos 24km Masculino (de 40 a 49 Anos).

Além deles, teve destaque no evento o participante da By Bike Marco Antônio Silva, que é PCD. Ele foi homenageado porque, apesar das adversidades, conseguiu completar todo o percurso da prova de 24Km Masculino (de 40 a 49 Anos) com tempo de 01:56:18, mostrando garra e superação.

No mesmo dia, a cidade de Conceição do Rio Verde promoveu a III Corrida e Caminhada e o atleta, também da By Bike, Edmundo Aparecido Ferreira, conquistou o segundo lugar 10km na categoria de 50 a 59 anos.

Também conquistaram o ponto mais alto do pódio os tricordianos Anderson Silva, da equipe Top das Galáxias nos 40Km Masculino (de 40 a 49 Anos) e Elenilza Maria Assumpção, da equipe Caminhos de Minas nos 24Km Feminino (de 50 a 99 Anos).

A Prefeitura de Três Corações parabeniza os atletas pela participação, pelos pódios conquistados e pela superação, requisito primordial para o sucesso no esporte. Vocês são motivo de extremo orgulho para a comunidade tricordiana.

Fonte: Prefeitura de Três Corações