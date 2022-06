Cerca 5 mil pessoas são esperadas para BOA x VEC

Boa esporte já está classificado para hexagonal final, já o Vec depende de si para se classificar.

Redação Csul/ Foto: Flickr

Neste sábado (11), acontece um dos jogos mais importantes da história de Varginha. O VEC enfrenta o Boa Esporte às 15h30, pela última rodada da primeira fase do Módulo II do Campeonato Mineiro, no Estádio Melão.

Além do histórico por ser o primeiro duelo entre os times da cidade por uma competição oficial, a partida pode classificar o VEC ao hexagonal final da competição, caso vença o Boa. O Varginha Esporte Clube conta com um deslize do time Vale do Aço(Ipatinga), que enfrenta o Uberaba que luta contra o rebaixamento.

A Coruja já está classificada, o que faz o embate se tornar ainda mais emocionante.

São esperados 5 mil torcedores, já que foram disponibilizado 2.900 ingressos para a torcida do Boa, e 2.000 para a torcida do VEC.