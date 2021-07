CBF divulga tabela detalhada das rodadas 8 a 12 da Série D

Confederação divulgou tabela detalhada até a 12ª rodada; confira jogos de Boa Esporte e Caldense.

Redação CSul/Foto: Divulgação CBF

A Diretoria de Competições anunciou, na última (5), a tabela detalhada do returno do Campeonato Brasileiro Série D. O documento divulga as datas, horários e locais das partidas da 8° até a 12° rodada. Em andamento desde o início de junho, a competição se encontra na sexta rodada e Castanhal/PA, Guarany de Sobral/CE, ABC/RN, Itabaiana/SE, Nova Mutum/MT, Ferroviária/SP, Madureira/RJ e FC Cascavel/PR estão na liderança de seus grupos.

Atualmente na terceira colocação do grupo A-6, o Boa Esporte encará o Rio Branco-VIT neste domingo (11), às 15h, no Estádio Kleber Andrade. A Caldense, segunda colocada, recebe o Águia Negra-MS, neste sábado (10), às 16h, no Ronaldão.

Confira como ficou a tabela do Grupo A-6 e os jogos de Boa Esporte e Caldense: